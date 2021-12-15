Рухшона Эмомали стала послом Таджикистана в Великобритании

ДУШАНБЕ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении Рухшоны Эмомали главой дипломатического представительства Таджикистана в Великобритании. Об этом сообщила в среду пресс-служба таджикского лидера.

"Назначить Эмомали Рухшону чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа, который приводит пресс-служба.

Эту должность с сентября 2018 года занимал Масуд Халифазода, который был освобожден от нее "в связи с переходом на другую работу".

Рухшона Эмомали - дочь главы Таджикистана. Ранее она работала в МИД республики.

Также сообщается, что Рахмон произвел кадровые перестановки в Национальной гвардии республики, Комитете по охране окружающей среды при правительстве страны, Агентстве социального страхования и пенсий при правительстве Таджикистана и Исполнительном аппарате президента.