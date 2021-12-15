Секретарь Совбеза Украины заявил об отсутствии угрозы скорого вторжения России

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии данных, которые бы свидетельствовали о подготовке скорого вторжения России на украинскую территорию.

"Ничего не изменилось [за последние дни на украино-российской границе], - сказал он в интервью агентству Reuters. - Было зафиксировано увеличение числа военнослужащих [РФ], но не настолько критичное для нас, чтобы говорить о вот-вот готовящемся [вторжении]". По утверждению Данилова, в настоящее время рядом с украинской границей сконцентрированы российские войска численностью 92 тыс. человек. При этом он выразил мнение, что "в случае наступления для контроля за ситуацией" России понадобится группировка численностью 500-600 тыс. военнослужащих.

Данилов отметил, что Россия может в любой момент быстро увеличить численность войск у украинской границы, однако для организации полноценного вторжения потребуется около суток, чтобы успеть перебросить достаточное число военнослужащих. Секретарь СНБО также надеется на то, что в случае каких-либо военных действий со стороны России НАТО начнет поставлять вооружение на Украину в рамках мер по оказанию помощи.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.