Алиев считает ситуацию в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильной

БАКУ, 15 декабря. /ТАСС/. Ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе более стабильная, чем на границе Азербайджана и Армении. Такое мнение в интервью испанской газете El Pais высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"После окончания войны прошло больше года, и ситуация в целом относительно стабильна. Если мы говорим о территории в Карабахе, за которую несут ответственность российские миротворческие силы, то ситуация более стабильная, чем обстановка на армяно-азербайджанской границе", - сказал Алиев в интервью, текст которого опубликовало в среду государственное информационное агентство АзерТАдж.

По словам президента, одна из причин этого в том, что Армения "не оставляет попыток реванша". "Понимая, что на территории, где несут службу российские миротворцы, возможности для этого нет, они пытаются совершать военные провокации на государственной границе", - сказал Алиев. В качестве другой причины нестабильности он указал на то, что граница между Азербайджаном и Арменией все еще не установлена.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан стремится к миру. "Мы хотим стабильности, прогнозируемости, хотим, чтобы не было риска каких-либо реваншистских попыток со стороны Армении. Поэтому мы будем внимательно отслеживать все их маневры, перегруппировки и все попытки создать военный потенциал, который может представлять угрозу для нас", - подчеркнул президент Азербайджана.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.