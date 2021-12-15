Зеленский просит страны ЕС зафиксировать поддержку европейской перспективы Украины

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече с лидерами государств - членов Европейского союза (ЕС) и ассоциированных стран-партнеров, которая состоялась в среду в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Встреча состоялась по инициативе президента Литвы Гитанаса Науседы. В преддверии шестого саммита "Восточного партнерства" лидеры Украины, Грузии и Молдовы представили свое видение приоритетов дальнейшего развития отношений государств "Ассоциированного трио" с Европейским союзом", - отмечается в сообщении.

По словам Зеленского, "Ассоциированное трио" должно в перспективе стать новой волной расширения Евросоюза. В связи с этим он пригласил лидеров стран, которые еще официально не зафиксировали свою поддержку европейской перспективы Украины, присоединиться к этой инициативе.

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросу безопасности в регионе. Зеленский отметил необходимость усиления компонента безопасности "Восточного партнерства", в частности координации совместных усилий стран Черноморского региона.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, имеющий целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью партнерами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой. В мае этого года Украина, Грузия и Молдавия подписали в Киеве меморандум о создании "Ассоциированного трио" с целью координации по вопросам, связанным с курсом на членство в ЕС.