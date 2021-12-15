Украина подписала декларацию со Словенией о поддержке стремления Киева в ЕС

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша в рамках саммита "Восточное партнерство" в Брюсселе подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

"Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса нашего государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Уточняется, что в документе обозначено право Украины подать заявку на членство в ЕС, "подтверждается значительный прогресс" Киева в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и настрой на продолжение проведения реформ, а также заявлено, что "Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации".

В офисе добавили, что Зеленский и Янша "отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты на Украине и Словении".

Словения стала седьмой страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. 8 декабря аналогичную декларацию подписала Хорватия. До этого украинский лидер анонсировал увеличение числа стран - членов ЕС, которые письменно на двустороннем уровне заявят о поддержке европейской перспективы Украины. По его словам, "когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС", то страны, подписавшие такие декларации, "точно проголосуют за Киев". В то же время Зеленский признал, что членство Украины в ЕС должно быть поддержано всеми 27 государствами союза, и с некоторыми странами "нужно будет больше работать по этому вопросу". Он также заявлял, что непосредственно с ЕС вопрос членства Украина не обсуждает, поскольку знает ответ.