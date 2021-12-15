Зеленский заявил о желании углубить сотрудничество с Германией в энергетике и обороне

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Украина заинтересована в углублении сотрудничества с ФРГ в сферах энергетики и обороны. Об этом в среду заявил украинский президент Владимир Зеленский во время первой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Рад нашему знакомству с [канцлером ФРГ] Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал Зеленский в Twitter. Он пригласил германского лидера посетить Украину.

Зеленский также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Обсудил с [французским лидером] Эмманюэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что под председательством в Евросовете Франция будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - сообщил украинский лидер.

Президент Украины 15-16 декабря находится с рабочим визитом в Брюсселе, где примет участие в шестом саммите "Восточного партнерства".