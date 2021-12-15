Белый дом прокомментировал досрочное завершение Блинкеном азиатского турне

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, прервавший турне по Азии из-за обнаружения нового коронавируса у одного из журналистов его пула, пригласил заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Таиланда Дона Праматвиная посетить Вашингтон в ближайшее время и заверил, что отправится в королевство при первой возможности. Об этом сообщила в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося в поездку в штат Кентукки.

Ее попросили прокомментировать досрочное завершение главой американской дипломатии азиатского турне. "Блинкен разговаривал сегодня по телефону с Праматвинаем. Госсекретарь выразил глубокое сожаление министру иностранных дел в связи с тем, что он не сможет посетить Бангкок на этой неделе. Он пояснил, что в целях снижения риска распространения COVID-19 и уделения первоочередного внимания здоровью и безопасности путешествующей американской стороны, а также тех, с кем они в противном случае могли бы контактировать, госсекретарь возвращается в Вашингтон из предосторожности", - отметила Жан-Пьер.

По ее словам, Блинкен "передал министру иностранных дел приглашение посетить Вашингтон при первой же возможности и отметил, что с нетерпением ждет скорейшей поездки в Таиланд". "Они подтвердили, что будут использовать предстоящие встречи для дальнейшего углубления альянса США и Таиланда", - заключила заместитель пресс-секретаря Белого дома.

Один из журналистов пула Блинкена сдал положительный тест после прибытия в Куала-Лумпур и был изолирован. Ключевые помощники госсекретаря, сопровождающие его в поездке, также сдали тесты в столице Малайзии. Результаты были отрицательными. Руководитель Госдепартамента прибыл во вторник в Куала-Лумпур из Индонезии, где он провел около суток.