Белый дом отказался предполагать, предъявят ли обвинения экс-помощнику Трампа Медоузу

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Белый дом в среду не стал комментировать процесс принятия Министерством юстиции США решения о том, привлекать ли к ответственности за отказ выступить на слушаниях в Конгрессе Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации 45-го президента Дональда Трампа.

"Я не могу говорить о том, что собирается делать [министр юстиции и] генеральный прокурор [США Меррик] Гарленд. Они [Минюст] - независимое ведомство", - заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она при этом посоветовала журналистам обращаться за комментариями по этому вопросу в Минюст.

Во вторник вечером контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию, в которой рекомендовала Минюсту предъявить Медоузу обвинения в неуважении к Конгрессу США.

В этом году специальный комитет Палаты представителей, который проводит расследование штурма Капитолия 6 января, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников Трампа, явиться на слушания и предоставить всю имеющуюся у них информацию об этих событиях. Им были направлены повестки. Как стало известно на прошлой неделе, Медоуз отказался лично ответить на вопросы законодателей.

Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу. Окончательное решение о том, возбуждать ли дело в отношении экс-помощника Трампа, примет Минюст. Если Медоуз будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы на срок от одного месяца до года и штраф.

Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер пояснил, что конгрессмены намеревались добиться от его клиента раскрытия информации, непосредственно касающейся работы администрации Трампа. Экс-глава аппарата сотрудников Белого дома считает это незаконным.

Медоуз считался одним из приближенных Трампа. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, инкриминировали неуважение к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.