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Власти США раскрыли новые материалы об убийстве Кеннеди

Ожидается, что вторую часть материалов не раскроют до 15 декабря 2022 года
Кортеж президента США Джона Кеннеди, 22 ноября 1963 года AP Photo/James W. "Ike" Altgens
Описание
Кортеж президента США Джона Кеннеди, 22 ноября 1963 года
© AP Photo/James W. "Ike" Altgens

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Американская администрация в среду обнародовала новые материалы, касающиеся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Документы были опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Порядок публикации материалов ранее утвердил президент США Джо Байден, распорядившийся раскрыть первую их часть 15 декабря 2021 года. Это те сведения, обнародование которых не вызвало у властей возражений. "Национальный архив разместил записи онлайн, чтобы выполнить эти требования", - говорится в сообщении на сайте управления.

Публикацию второй части американские ведомства попросили отложить. Ожидается, что она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

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