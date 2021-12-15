В ООН призвали к снижению напряженности вокруг Украины

ООН, 15 декабря. /ТАСС/. ООН призывает все заинтересованные стороны урегулировать напряженность вокруг Украины путем диалога и выполнения минских соглашений. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы не участвуем в этой ситуации напрямую, но мы призываем заинтересованные стороны сосредоточиться на разрешении противоречий путем диалога на всех уровнях, снижении напряженности и обеспечении мира в регионе, - сказал он. - Мы призываем их гарантировать мирное урегулирование конфликта в соответствии с минскими соглашениями, которые были закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Песков ранее подчеркивал, что Россия прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям. Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.