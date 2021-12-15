Глава МВД Ливана распорядился депортировать из страны членов бахрейнской оппозиции

БЕЙРУТ, 15 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави отдал в среду распоряжение о депортации из страны членов запрещенного на Бахрейне Исламского общества национального согласия ("Аль-Вифак"). В размещенном в Twitter сообщении правоохранительного ведомства указывается, что эта мера касается тех активистов антиправительственной группировки, которые не являются гражданами Ливана.

"Депортация членов [организации] "Аль-Вифак" проводится по причине того ущерба, который нанесла отношениям с братским Бахрейном пресс-конференция, проведенная в Бейруте 11 декабря", - подчеркивается в распоряжении МВД.

Общество "Аль-Вифак" добивается проведения конституционных реформ на Бахрейне, которые бы закрепили равноправие шиитов, составляющих большинство населения. Его лидером является шейх Али Сальман, приговоренный в 2018 году к пожизненному заключению.

Накануне саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), состоявшегося в Джидде, общество "Аль-Вифак" провело в шиитском пригороде Бейрута пресс-конференцию, посвященную нарушениям прав человека на архипелаге. Бахрейнский МИД расценил это мероприятие как враждебный шаг и вмешательство во внутренние дела, направив жалобу на правительство Ливана в Лигу арабских государств.

Премьер-министр Наджиб Микати заявил о недопустимости посягательств на безопасность и стабильность в братском Бахрейне и дал указание МВД Ливана "провести расследование с тем, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем".

Как указывает газета Annahar, обществу "Аль-Вифак" оказывает поддержку шиитская партия "Хезболлах", которая признана ССАГПЗ террористической организацией. Издание предполагает, что пресс-конференция запрещенной в Манаме группировки может серьезно затруднить усилия, прикладываемые премьер-министром Ливана по налаживанию отношений с богатыми нефтедобывающими монархиями.

Отзыв послов

Виновником дипломатического скандала между Бейрутом и арабскими странами Персидского залива, который разразился в конце октября, стал министр информации республики Джордж Кордахи, ушедший 3 декабря в отставку. Он выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт ливанских овощей и фруктов, что нанесло урон экономике республики.