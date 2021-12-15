Эксперт: санкции против "Северного потока - 2" нанесли бы ЕС такой же вред, какой и РФ

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Возможное применение Западом санкций в отношении проекта "Северный поток - 2" нанесло бы Европе не меньше ущерба, чем России. Это подчеркивает в своем авторском комментарии, опубликованном в среду в газете The Washington Post, научный сотрудник Военного колледжа ВМС США Эмили Холланд.

Она характеризует угрозы американской администрации, касающиеся газопровода "Северный поток - 2", как "рискованную стратегию". "Исследования в сфере энергетической безопасности, в том числе мои собственные, демонстрируют сковывающий эффект энергетической взаимозависимости. Зависимость Европы от России означает, что угрозы реализации проекта данного трубопровода могут нанести нашим союзникам такой же урон, как и России", - пишет эксперт.

При этом она отмечает, что для использования Западом ограничительных мер против проекта "требуется прочный трансатлантический консенсус". Проект сооружения "Северного потока - 2" является символом "сложности, созданной энергетической взаимозависимостью Европы и России", убеждена специалист. По ее свидетельству, "многие западноевропейские правительства" рассматривают Россию в качестве трудного, "но приносящего выгоду экономического партнера". После воссоединения Крыма с Россией некоторые государства Европы не хотели вводить "жесткие санкции" в отношении Москвы, совершенно не горели желанием ломать "устоявшийся энергетический и экономический порядок", напоминает Холланд.

С ее точки зрения, в случае с "Северным потоком - 2" "многие европейские союзники" Вашингтона также не имеют желания применять рестрикции из-за "риска нанесения ущерба собственным экономикам". В этой ситуации у США практически нет таких рычагов воздействия на Россию, использование которых не отражалось бы негативным образом и на союзниках Вашингтона в Европе, предупреждает эксперт.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Его общая мощность - 55 млрд куб. м газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.