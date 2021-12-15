Глава Верховного суда Украины считает недопустимым вмешательство власти в работу судей

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев назвал неприемлемыми высказывания представителей власти, подвергающие сомнению судебную независимость, в связи с ситуацией вокруг отказа Конституционного суда (КС) допустить к присяге двух новых судей, назначенных президентом Владимиром Зеленским вместо уволенных им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина.

"Я всегда стоял на основе защиты судейской независимости и буду дальше стоять на том, что Верховный суд является независимым и другие ветви власти не должны вмешиваться в его работу", - сказал Князев в опубликованном в среду интервью агентству Укринформ.

Он назвал недопустимыми слова пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который ранее заявил о "круговой поруке в судебной системе" в связи с тем, что Верховный суд признал незаконным увольнение Зеленским Тупицкого и Касминина. "Высказывания, которые имели место со стороны офиса президента, я считаю неприемлемыми", - заявил Князев. Он также подтвердил свою позицию, что за вмешательство в действия Верховного суда должностному лицу может грозить ответственность, а влиять на судью любым способом запрещено.

Кроме того, председатель Верховного суда обратил внимание на высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который заявил, что украинские суды образовали корпорацию и опаснее олигархов. Князев сравнил эту позицию с патриархальными семьями, где мужчина "хочет показать, что он главный", а женщина "должна ему подчиняться". "Такие патриархальные парадигмы самоутверждения, к сожалению, еще существуют в других отношениях в нашем социуме, даже в политике. Поэтому мы показываем и будем показывать, что у нас тоже сила", - сказал председатель Верховного суда.

30 ноября Конституционный суд отказался приводить к присяге новых судей Александра Петришина и Оксану Грищук, которых 26 ноября назначил Зеленский вместо отстраненного им председателя КС Александра Тупицкого и его коллеги Александра Касминина. КС обосновал это решение отсутствием вакансий судей по квоте президента, поскольку суд не считает уволенными в предусмотренном конституцией порядке Тупицкого и Касминина. Указ Зеленского об их отстранении от 27 марта Верховный суд 14 июля признал незаконным. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

Решение Конституционного суда об отказе приводить к присяге новых судей получило поддержку Венецианской комиссии.