Драги: Италия надеется, что необходимости в санкциях по "Северному потоку - 2" не будет

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Италия надеется, что не будет необходимости применять санкции к "Северному потоку - 2", ведь это значительно сказалось бы на ценах на энергорынке. Об этом заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в Сенате (верхняя палата парламента).

"Если [газопровод "Северный поток - 2"] должен стать частью аппарата санкций, в чем, как мы надеемся, не будет необходимости, но если это станет неизбежным, ясно, что это значительно отразится на ценах на газ", - сказал Драги.

Он считает, что геополитический фактор влияет на цены на газ. "Северный поток - 2" есть и может стать инструментом ведения переговоров в политике между ЕС и Россией", - считает итальянский премьер.