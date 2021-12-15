Зеленский хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в "нормандском формате"

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы США играли одну из главных ролей в нормандском формате. Такое заявление он сделал в среду на брифинге по итогам переговоров в Брюсселе, который транслировал украинский телеканал "Рада".

Зеленский считает, что "нормандский формат" существует только в результате упорства Германии и Франции, а также благодаря желанию России. Президент добавил, что из-за такого положения дел в переговорном процессе Украина работает над параллельными вещами и шагами в этом направлении.

"Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании [в Донбассе]. Если нельзя подключиться к "Нормандии", то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия)", - сказал Зеленский.

По его словам, что касается работы "нормандского формата", то от Украины здесь мало что зависит. "Что касается "Нормандии", работает она или не работает, зависит только от результата. К сожалению, если бы это зависело только от Украины, она работала бы чаще и результативнее", - считает Зеленский.