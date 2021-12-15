Саммит "Восточного партнерства" приветствовал встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Лидеры ЕС и стран "Восточного партнерства" назвали встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе "крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта". Об этом сообщил в среду журналистам дипломатический источник в ЕС в кулуарах саммита.

"Встреча лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе демонстрирует приверженность Евросоюза к решению самых сложных проблем этого региона. Глобально лидеры сочли последние события в Брюсселе крайне позитивным шагом после 30 лет конфликта", - заявил он.