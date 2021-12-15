Президент Литвы раскритиковал решение премьера не увольнять министров

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подверг резкой критике решение премьер-министра Ингриды Шимоните продолжать работу правительства, не меняя его состав, после скандала вокруг транзита удобрений через республику белорусской компанией "Беларуськалий", в отношении которой вступили в силу санкции США. Глава государства считает это коллективной безответственностью.

"Что касается вчерашнего решения премьера - не думаю, что это победа. Скорее, это поражение. Я думаю, не может быть так, чтобы вину за ошибки двух министров брало на себя все правительство и уходило в отставку - я не считаю такое решение подходящим. Точно так же не может быть коллективной безответственности, когда один покрывает другого и формируется своеобразная группа слепой защиты, такого не может быть, если речь идет о правительстве", - передает его слова местный портал Delfi.

По словам президента Литвы, не только министры остались на своих постах, но и остались вопросы без ответов. "Остаются без ответа вопросы о политической ответственности некоторых министров. Если думают, что в спешке найдут "стрелочника", у всех мундиры останутся чистыми, я не думаю, что это так", - отметил Науседа.

Глава государства также подчеркнул, что, когда нынешние правящие были в оппозиции, они предъявляли министрам высокие требования. "Сейчас эти стандарты опустились очень низко. Вопрос, почему? Потому ли, что эти стандарты применяют к себе, а не к другим?" - заметил он.

Президент Литвы подверг критике и то, что в публичном пространстве по вопросу транзита удобрений видны искаженные фрагменты и переписка людей без указания фамилий. "Это стыдно, когда пытаются отвлечь внимание от своих проблем, пытаясь вовлечь в эту историю другие ведомства", - считает он.

Ситуация вокруг "Беларуськалия"

Во вторник председатель правления литовской государственной железнодорожной компании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Кястутис Шлюжас сообщил, что глава предприятия Мантас Бартушка подаст в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений белорусской компании "Беларуськалий". Днем ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что подал премьер-министру заявление об отставке. 10 декабря заявление об отставке также подал глава МИД Габриэлюс Ландсбергис. Премьер со своей стороны не исключила ухода всего правительства в отставку из-за ситуации вокруг транзита удобрений "Беларуськалия", однако позже заявила, что не приняла отставку глав МИД и Минтранса.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря. Однако литовская госкомпания "Летувос гележинкеляй" сообщила 8 декабря, что грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть - девять составов в сутки. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.