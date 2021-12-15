СМИ: обвиняемый в наркоторговле мексиканский экс-министр впервые появился на суде в США

МЕХИКО, 15 декабря. /ТАСС/. Хенаро Луна, экс-министр общественной безопасности Мексики, впервые лично появился на заседании федерального суда в США. Об этом сообщил в среду мексиканский телеканал Televisa. Слушания проходят в Бруклине.

Луна возглавлял министерство общественной безопасности при президенте Фелипе Кальдероне, который руководил Мексикой с 2006 по 2012 год. В начале декабря 2019 года он был арестован в штате Техас. Власти США обвиняют его среди прочего в получении взяток от наркокартеля "Синалоа" и участии в преступном сговоре для контрабанды наркотиков.

Адвокат Луны Сесар Кастро утверждает, что у следствия нет доказательств, которые указывали бы на связь экс-министра с одним из самых могущественных организованных преступных сообществ Мексики. Ожидается, что рассмотрение резонансного дела по существу начнется не ранее второй половины октября следующего года.

Мексиканские власти подозревают экс-министра в преступном сговоре для контрабанды кокаина, даче ложных показаний, коррупции, участии в организованной преступной деятельности и других общественно опасных деяниях. В декабре 2020 года они направили в Госдепартамент запрос о выдаче Луны.