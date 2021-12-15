На Украине планируют к 2026 году создать Береговые ракетные войска

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Украины намерены к 2026 году создать в стране новый род войск - Береговые ракетные войска, которые предполагается оснастить новыми ракетами "Нептун", разработанными украинским ВПК. Об этом сообщило в среду агентство Укринформ со ссылкой на командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы.

"В стадии развития находится новый род войск - Береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство", - приводит агентство слова Неижпапы.

Как заявил командующий ВМС, украинские Военно-морские силы стремительно наращивают свои боевые возможности благодаря поддержке высшего военного и политического руководства государства, а также стран - членов НАТО. Он напомнил, что в нынешнем году президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию развития ВМС страны до 2036 года. Согласно программе, развитие надводных сил предполагает строительство кораблей класса "корвет". Первый такой корабль строится для Украины в Турции, его готовность составляет 75-80%, сообщил Неижпапа. В течение 2023 года предполагается начать государственные испытания этого корабля, а также заложить второй корабль этого класса.

Неижпапа отметил, что Украина достигла договоренности с Великобританией о строительстве восьми ракетных катеров, закупке противоминных кораблей, ракет класса "море - море" и строительстве для ВМС Украины двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске.

Кроме того, сообщает агентство Укринформ, в нынешнем году ВМС Украины получили эскадрилью ударных беспилотников "Байрактар", которая сейчас несет боевое дежурство.