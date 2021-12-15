Министры обороны США и Канады обсудили приписываемые России действия и модернизацию НОРАД

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его канадская коллега Анита Ананд обсудили в среду ситуацию вокруг Украины, приписываемые РФ и Китаю действия, а также обновление Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем американского военного ведомства Джоном Кирби.

Как он отметил, Остин и Ананд говорили "об Украине, Индо-Тихоокеанском регионе, инвестициях в оборону и модернизации НОРАД". Они "обсудили опасения относительно наращивания Россией сил вокруг Украины и подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". "Они также обсудили безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и растущую самоуверенность Китая в регионе", - добавил Кирби.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.