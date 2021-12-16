Премьер Словакии счел заслугой Братиславы подключение к рынку ЕС Украины, Молдавии, Грузии

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер считает, что включение в итоговые документы состоявшегося в среду саммита "Восточного партнерства" положения о предстоящем подключении Украины, Молдавии и Грузии к единому рынку ЕС является заслугой словацкой дипломатии. Об этом политик заявил журналистам после завершения встречи.

"Хочу похвалить словацкую дипломатию, так как мы, Словакия, в значительной степени содействовали тому, что в заключительные [документы] саммита впервые включено [положение] о том, что Грузия, Молдавия и Украина будут подключены к единому рынку стран Евросоюза. Возможно, что это наша заслуга", - сказал Хегер.

По мнению политика, констатация факта предстоящего присоединения Украины, Молдавии и Грузии к общеевропейскому рынку является главным итогом саммита "Восточное партнерство".

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.