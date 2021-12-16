СМИ: США предложили $5 млн за информацию о сыновьях экс-главаря наркокартеля "Синалоа"

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство США предложило вознаграждение в размере 5 млн долларов за сведения о местонахождении сыновей экс-главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом сообщил в среду телеканал Televisa.

По мнению американских властей, четверо детей наркобарона в настоящее время занимают высокое положение в иерархии организованного преступного сообщества. Каждый из них обвиняется в торговле запрещенными наркотическими средствами.

Попытка поймать одного из детей Гусмана по имени Овидио 17 октября 2019 года привела к уличным боям между силовиками и боевиками наркокартеля в Кульякане, столице штата Синалоа. В столкновениях погибли не менее девяти человек, более 20 пострадали. Руководители силовых министерств в тот же день приказали отпустить задержанного, чтобы не подвергать опасности местных жителей, которым бандиты пригрозили расправой. В декабре того же года власти засекретили данные об этой неудачной операции.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики в январе 2017 года. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля того же года наркобарон был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.