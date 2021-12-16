Макрон считает, что ситуация пока не позволяет ему объявить о планах на выборы 2022 года

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока ситуация не позволяет ему ответить на вопрос, планирует ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих в апреле 2022 года выборах.

"Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах", - сказал в среду французский лидер, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала TF1.

По его словам, если бы он уже сейчас объявил о своей кандидатуре, "было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 10 и 24 апреля 2022 года.