{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Макрон считает, что ситуация пока не позволяет ему объявить о планах на выборы 2022 года

Президент Франции отметил, что ему будет трудно принимать необходимые решения, если он уже сейчас объявит о своей кандидатуре

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока ситуация не позволяет ему ответить на вопрос, планирует ли он баллотироваться на второй срок на предстоящих в апреле 2022 года выборах.

"Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах", - сказал в среду французский лидер, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала TF1.

По его словам, если бы он уже сейчас объявил о своей кандидатуре, "было бы трудно принимать необходимые решения, в частности для борьбы с новой волной пандемии коронавируса".

Выборы президента Франции пройдут в два тура 10 и 24 апреля 2022 года.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
Дания отправит осужденных-иностранцев отбывать наказание в непризнанном Косове
Отбывать тюремное наказание в Косове будут осужденные в Дании граждане третьих стран
Читать полностью