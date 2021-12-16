Дания отправит осужденных-иностранцев отбывать наказание в непризнанном Косове

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Дания будет арендовать 300 тюремных мест в непризнанном Косове. В будущем количество новых мест для заключенных будет доведено до 1 тыс., сообщает в среду агентство Ritzau.

Соответствующая договоренность достигнута между правительством социал-демократов и Народной, Социалистической народной и Консервативной народной партиями Дании. "К 2025 году в системе исполнения наказаний возникнет нехватка 1 тыс. мест для заключенных. Я горжусь, что могу утверждать, что посредством этого соглашения мы будем совместно решать эту задачу", - заявил министр юстиции Ник Хеккеруп.

Отбывать тюремное наказание в Косове будут осужденные в Дании граждане третьих стран. В датских тюрьмах также предполагается увеличение количества мест. Определенные межпартийным соглашением меры на 2022-2025 годы предполагают дополнительное финансирование в размере 4 млрд крон ($604 млн).

Министерство юстиции в течение последнего года вело переговоры с Приштиной об условиях аренды мест в тюрьмах непризнанной республики. До подписания контракта ожидаются еще несколько встреч.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, тогда же признала Дания его суверенным государством. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.