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Байден выдвинул фигуристку Кван кандидатом на пост посла США в Белизе

Кроме того, дочь 35-го американского лидера Джона Кеннеди Кэролайн является претендентом на аналогичную должность в Австралии

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинул фигуристку Мишель Кван кандидатом на пост посла в Белизе, а дочь 35-го американского лидера Джона Кеннеди Кэролайн - на аналогичную должность в Австралии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

В нем отмечается, что Кван, являющаяся двукратным призером Олимпийских игр и пятикратной чемпионкой мира, является "самой титулованной фигуристкой в истории США". Она примерно в течение 10 лет была американским послом общественной дипломатии, "путешествовала по поручению Госдепартамента США, взаимодействуя с молодежью по всему миру по вопросам социальной сферы и образования".

Кэролайн Кеннеди в 2013-2017 годах являлась послом США в Японии. Как отмечается в заявлении, она "сыграла ключевую роль в торжествах по случаю 70-летия с окончания Второй мировой войны".

Выдвинутые американским лидером кандидатуры должен одобрить Сенат Конгресса США.

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