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Kyodo: в зону у спорных островов Сенкаку вошли четыре корабля КНР

Один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку, отмечает агентство

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Четыре патрульных корабля морской полиции КНР в четверг вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. В предыдущий раз корабли КНР входили в зону у островов Сенкаку 19 ноября, отмечает Kyodo.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

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