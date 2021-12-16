Конгресс США поддержал меры против злоупотребления механизмами Интерпола

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в среду в составе проекта оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) инициативу, предполагающую принятие мер против якобы имеющих место злоупотреблений механизмами Интерпола по политическим мотивам.

В указанной поправке к законопроекту говорится, что, по мнению членов Конгресса США, "некоторые страны - участницы Интерпола неоднократно злоупотребляли базами данных и его механизмами, включая уведомления и рассылку, в откровенно политических или иных незаконных целях и в нарушение международных стандартов в области прав человека". Они, в частности, якобы "направляли запросы с целью нападок и преследования политических оппонентов, правозащитников или журналистов".

Согласно положениям указанной законодательной инициативы министр юстиции и госсекретарь США "должны высказаться и по мере необходимости использовать свое влияние" с целью реформирования Интерпола и пресечения данной деятельности. Главы Минюста США и Госдепартамента также должны обращать внимание руководящих структур Интерпола на якобы имеющие место злоупотребления и добиваться принятия мер в отношении стран, которые ненадлежащим образом используют механизм объявления в международный розыск лиц. Предлагается, в частности, ограничить доступ данных государств к информационным базам Интерпола.

Законодатели добиваются того, чтобы администрация США регулярно предоставляла списки стран, допускающих указанные нарушения, а также сведения о принимаемых Вашингтоном мерах.

Американские законодатели ранее утверждали, что к указанным злоупотреблениям прибегали Китай, Россия, Турция и ряд других стран.

Сенат Конгресса США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год объемом около $770 млрд. Палата представителей утвердила законопроект на прошлой неделе, теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.