Премьер Испании призвал снизить напряженность вокруг ситуации с Украиной

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к снижению напряженности вокруг ситуации, связанной с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе кабмина королевства.

Премьер провел в среду вечером в Брюсселе двустороннюю встречу с президентом республики Владимиром Зеленским, в ходе которой они "затронули, среди прочего, ситуацию на украинской границе", уточнили в испанском правительстве. По данному вопросу Санчес подтвердил приверженность Испании "принципам суверенитета и территориальной целостности Украины". Премьер королевства также выступил за то, чтобы "сохранить открытыми каналы диалога и достичь деэскалации напряженности в регионе".

13 декабря глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз не должен предпринимать шагов, которые могут поспособствовать росту напряженности вокруг ситуации, связанной с Украиной. Министр также призвал не забегать вперед в вопросе возможных санкций ЕС против РФ на случай эскалации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.