В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах по югу Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в четверг комментировать сообщения СМИ об атаке израильских ВВС на юге Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сказала по телефону представитель израильских военных в ответ на запрос ТАСС.

Ранее в четверг агентство SANA проинформировало, что по меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб в результате израильских воздушных ударов, нанесенных со стороны Голанских высот по позициям на юге Сирии. По его данным, в ответ на нападение средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над южными районами страны.