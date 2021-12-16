Лукашенко анонсировал дополнительные ответные меры на санкции Запада

"Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали, - сказал глава государства в четверг на совещании с правительством, сообщает агентство БелТА. - Поэтому [мы] всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов".

Лукашенко выразил удовлетворение тем, что в правительстве и Нацбанке нет признаков истерии или нервозности. "Этот деловой настрой надо сохранять и дальше. Но самоуспокоенность, если это самоуспокоенность, недопустима. Каждый день должны быть видны результаты любой работы. Нужна как никогда монолитность и исполнительность", - подчеркнул президент.

Во время совещания глава Белоруссии отметил, что его интересуют предложения по минимизации влияния санкций и по ответным мерам, которые он поручал подготовить. "Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций, но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление", - добавил Лукашенко.

Влияние санкций на внутреннюю политику

Лукашенко отметил, что "санкционные игры" не должны отразиться на предстоящих в Белоруссии внутриполитических событиях.

"Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций и антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжающееся давление", - отметил президент, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня". Ранее белорусские власти заявили о планах провести в феврале конституционный референдум.

Экономические последствия

Лукашенко потребовал от правительства не допустить возникновения дефицита товаров и роста цен при реализации антисанкционных мер.

"Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщения рынка необходимыми товарами и недопустимости роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий", - сказал он.

Белорусский президент пояснил, что принятые властями страны "контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть". "Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо", - уточнил он.

При этом Лукашенко указал, что "сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится". "Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производство товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию", - заявил он.

Попытка снизить уровень интеграции

Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток снизить уровень интеграции в Евразии.

"Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии", - сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на введенные против Белоруссии санкции, нужно продолжать спокойно работать. "Санкции есть, и это данность. Более того, они уже стали частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики", - сказал Лукашенко, отметив, что его интересуют предложения по минимизации их влияния.

"Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и, самое главное, - защитить людей", - подчеркнул глава государства. Лукашенко также отметил, что в условиях санкционного противостояния необходимо оказывать максимальное содействие отечественным производителям.

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, санкции поддержали США, Канада и Великобритания. Белоруссия с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в ее отношении.