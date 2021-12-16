Моравецкий: страны ЕС пока не пришли к консенсусу по вопросу политики в отношении РФ

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Текущий саммит Европейского союза продемонстрировал расхождение во взглядах ряда стран-членов на политику в отношении России. Об этом заявил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по прибытии на эту встречу.

"Что касается России, которая сужает петлю вокруг Украины, то здесь у нас больше расхождений во взглядах с некоторыми странами Западной Европы. Но я оптимист, если говорить о возможности выработки общих выводов, а также обозначения, что мы будем реагировать в случае военной агрессии на Украину", - сказал польский премьер.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверил, что Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.