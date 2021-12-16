ЛНР: ВСУ разместили военную технику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику, гаубицы и зенитно-ракетный комплекс вблизи жилых домов в зоне так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Киева в Донбассе). Об этом в четверг сообщили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

"В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, ВСУ разместили бронетранспортер вблизи жилого района населенного пункта Счастье, добавили в ведомстве.

В ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах и их окрестностях является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.