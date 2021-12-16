В ДНР заявили о нанесении ВСУ минометного удара по северному пригороду Донецка

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в четверг из минометов село Веселое у северной окраины Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Огонь велся в 11:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Пески. Всего было выпущено шесть мин калибра 82 мм", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В представительстве также отметили, что украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях, полеты беспилотников, за исключением БПЛА наблюдателей ОБСЕ.