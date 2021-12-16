В Болгарии выступили за диалог с Россией и ядерные проекты в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Болгария выступает за диалог с Россией и обеспечение гарантий безопасности. Об этом в четверг заявил президент Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит Европейского союза.

"До позднего вечера обсуждали эту тему. Да, эскалация напряжения существует, но то, о чем говорили европейские лидеры - это поиск диалога и необходимость деэскалации. На данный момент получается, что безопасность Европы, как заявил президент [Франции Эмманюэль] Макрон, обсуждается между Россией и США, а Европа в этом диалоге не участвует. Мы должны участвовать в этом диалоге и поставить наши ясные европейские требования, которые гарантируют нашу безопасность", - сказал Радев.

Президент Болгарии также высказался в поддержку газовых и ядерных проектов в Европе.

"Самый важный вопрос, который обсуждается, это всеобъемлющий энергетический кризис. Для Болгарии исключительно важно, чтобы атомная энергия была признана одним из инструментов достижения целей "зеленой" сделки. То, что на данный момент предусматривается, это ее признание на ограниченный период. Эта идея не учитывает интересов инвесторов. Атомная энергия требует долгосрочного планирования и долгосрочных инвестиций, именно эта тема станет предметом борьбы в Совете. Франция с поддержкой ряда государств, в том числе и Болгарии, ведет эту борьбу. Признание атомной энергии и газа в качестве зеленой энергии важно, так как это будет имеет эффект не только для экологии, но и большой общественный и экономический эффект. Я полагаю, что это будущее и Болгарии от этой позиции не отступит", - подчеркнул президент Болгарии.