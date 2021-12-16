Большинство белорусов считают отношения с РФ дружественными и нормальными

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Более 76% жителей Белоруссии оценивают отношения с Россией как дружественные и нормальные. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM, опубликованные в четверг агентством БелТА.

По данным социсследования, 41% опрошенных назвали отношения между Белоруссией и Россией дружественными и братскими, 35,5% - нормальными и спокойными. Среди опрошенных 3,7% респондентов считают отношения двух государств напряженными, еще 12,9% затруднились ответить на данный вопрос.

Как свидетельствуют данные исследования, 40,8% респондентов хотели бы видеть "равноправным нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства". Не видят необходимости в объединении двух государств, считая важным развитие "хороших многовекторных отношений с другими государствами", 24,2% жителей Белоруссии. Поддерживают идею единого экономического пространства без политического объединения 9,8% опрошенных, стремление к объединению двух государств в одно - 6,4%. В поддержку наделения Союзного государства наднациональными органами выступили 4,8% респондентов, 13,1% затруднились ответить на поставленный вопрос.

Социсследование проводилось с 15 ноября по 4 декабря нынешнего года, в опросе приняли участие 10 217 респондентов. Исследованием были охвачены все области Белоруссии и город Минск, почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.