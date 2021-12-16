Порошенко ворвался в студию телеканала "Рада" и сорвал прямой эфир

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала "Рада" и обвинил его коллектив в работе на действующую власть в стране. Соответствующий видеофрагмент размещен в четверг на странице телеканала в YouTube.

Экс-президент утверждал, что средства для функционирования телеканала были выделены в обход площадки по государственным закупкам "Прозорро" и направлены на противодействие оппозиции.

"Незаконно потраченные средства налогоплательщиков. Эти средства были потрачены без системы "Прозорро". Это абсолютно коррупционная сделка. Более того, эти указки офиса президента мешают работе народных депутатов. Мы этого так не оставим", - сказал он.

Порошенко пришел в студию с главой комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Экс-президент назвал ведущую "молодой девочкой" и посоветовал ей "не принимать участия в этом скандале". Уходя, он извинился за свой поступок. Позже, как сообщил ряд украинских СМИ, Порошенко в кулуарах Рады объяснил свои действия "излишними эмоциями".

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 годы. Он возглавляет фракцию "Европейская солидарность" в нынешнем составе Рады.