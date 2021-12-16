Более половины граждан Белоруссии выступили за принятие обновленной конституции

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 58% белорусских граждан поддерживают необходимость внесения изменений в конституцию страны, более 63% белорусов планируют проголосовать на конституционном референдуме. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем", организованного Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM. Результаты исследования опубликовало в четверг агентство БелТА.

По данным проведенного исследования, однозначно подержали необходимость внесения изменений в конституцию Белоруссии 27,9% опрошенных, "скорее да" - 30,8%. Против принятия нового основного закона выступает 8,7%, "скорее нет" - 8,8%, затруднились ответить - 23,3%.

Как свидетельствуют данные опроса, 63,4% граждан страны планируют принять участие в конституционном референдуме, 23,9% пока не собираются участвовать в голосовании.

Социсследование проводилось с 15 ноября по 4 декабря нынешнего года, в опросе приняли участие 10 217 респондентов. Исследованием были охвачены все области Белоруссии и город Минск, почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.