Рада ввела уголовную ответственность за проявление антисемитизма

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Проявление антисемитизма на Украине будет караться тюремным заключением на срок до пяти лет. Соответствующие изменение в Уголовный кодекс в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма в четверг внесла Верховная рада в первом чтении.

Законопроектом часть 1 ст. 161 УК ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков") дополняется фразой "проявления антисемитизма".

Согласно проекту закона, проявления антисемитизма наказываются штрафом от 3,4 тыс. гривен до 8,5 тыс. гривен (от $125 до $313) или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Проявления антисемитизма, связанные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 8,5 тыс. гривен до 17 тыс. гривен (от $313 до $626) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.