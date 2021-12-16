Президент Армении уволил замглавы Генштаба, арестованного по обвинению в хищениях

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ об увольнении заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил (ВС) Степана Галстяна, арестованного в начале октября в рамках расследования уголовного дела о хищениях в особо крупных размерах при поставках вооружения. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, освободить Степана Галстяна от должности заместителя начальника Генштаба ВС", - говорится в указе президента.

По этому уголовному делу также арестован бывший министр обороны Армении (2018-2020 годы) Давид Тоноян. Галстян был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года.