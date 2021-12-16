В Минске сообщили об отказе некоторых стран ОБСЕ обсуждать вопросы безопасности в регионе

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Некоторые государства - члены ОБСЕ отказались встречаться с представителем Минобороны Белоруссии на проходящей в Вене встрече начальников верификационных центров стран - участников организации, где рассматриваются вопросы выполнения международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями в 2021 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба оборонного ведомства республики.

"В ходе встречи начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Минобороны Александр Венгура выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи с отказом ряда государств от проведения рабочих встреч с представителями Республики Беларусь в соответствии с двусторонними договоренностями о дополнительных мерах доверия и безопасности в условиях нарастания напряженности в регионе", - отметили в пресс-службе.

Представитель Белоруссии подтвердил приверженность республики неукоснительному выполнению международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями. Он также призвал к продолжению взаимодействия оборонных ведомств по вопросам контроля над вооружениями "несмотря на складывающуюся политическую и эпидемиологическую обстановку, что полностью отвечает как интересам национальной безопасности всех государств, так и региональной стабильности в целом", - проинформировали в Минобороны Белоруссии.