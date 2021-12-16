В Белоруссии признали экстремистской инициативу народных представителей "Сход"

МИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии признал экстремистским формированием "Платформу народных представителей "Сход", созданную оппозицией в качестве альтернативы Всебелорусскому народному собранию. Об этом свидетельствует включение данной инициативы в перечень экстремистских формирований, опубликованный на сайте МВД в четверг.

Ранее в МВД заявили, что действия создателей, руководителей, а также участников инициатив, признанных экстремистскими, образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем) Уголовного кодекса Белоруссии. Санкция данной статьи УК предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Платформа "Сход" была создана оппозицией в виде цифровой площадки для выражения мнений. К настоящему времени МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями около двух десятков инициатив и интернет-ресурсов.