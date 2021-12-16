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Иракские силовики арестовали "значимых главарей" ИГ

В ВС страны заявили, что личности преступников будут раскрыты в ближайшее время

КАИР, 16 декабря. /ТАСС/. Иракские силовики арестовали нескольких главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вблизи Багдада. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главнокомандующего ВС республики Яхья Расул.

"В ходе разведывательной операции в районе Эт-Тармия к северу от Багдада иракские силовики арестовали значимых главарей ИГ, а также двух боевиков, обучавших террористов изготавливать взрывные устройства", - приводит слова пресс-секретаря информационное агентство INA.

Расул заявил, что "иракским спецслужбам также удалось арестовать трех террористов ИГ в городах Эль-Фаллуджа и Рамади, расположенных в провинции Анбар". По официальным данным, в ходе спецоперации в багдадском районе Камалия также был задержан человек, который выдавал себя за члена антитеррористической группировки и обкрадывал граждан.

Он отметил, что "личности преступников будут обнародованы в ближайшее время".

В последнее время в различных провинциях Ирака участились нападения, за которыми стоят боевики ИГ. Силовые структуры страны уже провели серию операций против экстремистов, однако они по-прежнему продолжают совершать свои вылазки, жертвами которых становятся как сотрудники органов правопорядка и военнослужащие, так и мирные граждане.

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