Власти Словакии хотят дипломатического решения ситуации на границе России и Украины

ПРАГА, 16 декабря. /ТАСС/. Словакия хочет достижения дипломатического решения обострившейся ситуации на границе РФ и Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД Словакии Иван Корчок на пресс-конференции в Братиславе, которую транслировали словацкие телеканалы.

"Мы хотим дипломатического решения [обострившейся ситуации на границе РФ и Украины], - отметил он. - Все, что вы наблюдаете, а частью этого является ясный сигнал [России], что если бы произошла агрессия по отношению к Украине, то последуют санкции и так далее. Все это надо воспринимать как инструменты дипломатии".

Говоря о напряженной ситуации на российско-украинской границе, министр отметил, что безопасность Словакии гарантируют ее членство в Евросоюзе и НАТО. Братислава принимает активное участие в деятельности обеих организаций.

"Частью этого дипломатического решения [ситуации вокруг Украины] не может быть то, что здесь опять нарисуют "красные" линии, когда интересы одного государства будут решаться за счет безопасности другого государства <…>. Для Евросоюза, НАТО и Словакии недопустимо, чтобы на столе [переговоров] были требования, касающиеся решения судьбы других стран. Это завершилось в 1989 году [с распадом соцлагеря в Европе] <…>. Создание новых зон влияния не является темой [обсуждения для нас]", - сказал Корчок, отметив, что необходимо возобновить диалог между РФ и Североатлантическим альянсом.

Он подчеркнул, что в 2021 году словацко-украинские отношения значительно укрепились. Они поступательно развиваются. Большая заслуга в этом принадлежит премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру, который дважды посетил в текущем году Украину.