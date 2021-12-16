СМИ: жители двух поселков в Сирии преградили путь американским военным в Хасеке

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Патруль военнослужащих США и курдских бойцов из "Сил демократической Сирии" (СДС) не смог в четверг проехать по шоссе в город Камышлы (705 км от Дамаска), расположенный на севере провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, жители поселков Дамаджия и Бу-Зувейль преградили путь автоколонне, они перекрыли проезжую часть и атаковали бронетранспортеры градом камней.

По информации агентства, американские военные и курды были вынуждены повернуть назад и возвратиться на свою базу.

Похожий инцидент на подступах к Камышлы произошел 14 декабря, тогда дорогу американскому патрулю преградили военнослужащие сирийской армии. Их блокпост находился в населенном пункте Телль-Дахаб.

7 декабря на пути движения американских военных автомашин были подорваны две мины, установленные на обочине дороги. Инцидент произошел в поселке Эль-Ярубия рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Транспортным средствам был нанесен ущерб, сведений о пострадавших не поступало. После атаки на автоколонну в курдских формированиях, поддерживаемых США, была объявлена повышенная боеготовность.

Курды контролируют сейчас большую часть провинций Хасеке и Ракка, а также северные районы Дейр-эз-Зора. С 2015 года курдская администрация позволила американскому командованию создать девять военных баз на северо-востоке Сирии: четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять - в Хасеке, которая считается житницей страны.

В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в северо-восточных регионах как незаконную оккупацию.