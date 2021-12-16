СМИ: экс-мэра столицы Монголии приговорили к четырем годам тюрьмы

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр столицы Монголии Эрдэнийн Бат-Уул приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству. Об этом сообщило в четверг государственное информационное агентство Montsame.

"Сегодня завершился судебный процесс над бывшим мэром Улан-Батора Эрдэнийн Бат-Уулом. Экс-мэр приговорен к четырем годам лишения свободы, а также на три года он лишается права занимать государственные должности", - уточняет агентство.

Отмечается, что в рамках этого уголовного дела к ответственности были привлечены еще 11 человек, среди них сын экс-мэра Бат-Уулын Чулуудай. Его на два года лишили права занимать госдолжности и обязали выплатить штраф в размере 80 минимальных размеров оплаты труда (около $5,3 тыс. США).

Критик руководства Монголии

64-летний Эрдэнийн Бат-Уул - один из самых известных политиков Монголии. Он сын знаменитого монгольского писателя бурятского происхождения Сэнгийн Эрдэнэ, чьи родители эмигрировали в Монголию из советской Бурятии в 20-х годах прошлого века. Бат-Уул был одним из лидеров демократической революции в Монголии 1990 года, за что награжден званием "Герой Монголии".

Эрдэнийн Бат-Уул избирался председателем и генсекретарем Демократической партии Монголии с 1990 по 1996 год. Он также неоднократно в качестве депутата представлял демпартию в парламенте страны. В 2012-2016 годы работал на посту мэра Улан-Батора, в этом качестве в 2015 году впервые посетил родину предков - Еравнинский район Бурятии.

После того как Бат-Уул покинул пост мэра, некоторые соратники по партии назвали его главным виновником поражения демократов на парламентских выборах. Новые власти столицы начали критиковать начатую Бат-Уулом перепланировку юрточных районов Улан-Батора. Затем в адрес экс-мэра и его сына последовали обвинения в использовании служебного положения и участии в отмывании денег.

Экс-мэр ответил на нападки в "открытом письме" к народу, опубликованном на одном из монгольских публицистических порталов. При этом Эрдэнийн Бат-Уул выступал в соцсетях с критикой как бывшего, так и нынешнего руководства страны.