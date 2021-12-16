США созовут 17 декабря международную встречу по Гаити

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты созовут в пятницу, 17 декабря, виртуальную международную встречу для обсуждения возможностей помощи Гаити в решении "вызовов в сфере безопасности, а также политических и экономических вызовов". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента США.

"В ходе встречи мы будем стремиться получить обязательства предотвратить дальнейшее ухудшение экономических условий в условий области безопасности, а также предпринять усилия для поддержки вариантов выхода из политического тупика в Гаити под руководством самих гаитян", - отмечается в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на то, что в виртуальной встрече примут участие представители правительств и международных организаций, "приверженных развитию Гаити". Председательствовать на ней будет помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс.

Серьезный политический кризис в карибской республике начался после убийства президента Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.