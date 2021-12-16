Рада обратилась к парламенту Германии с просьбой признать голод 1932-1933 годов геноцидом

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла обращение к парламенту ФРГ с просьбой признать массовый голод на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. Соответствующий проект постановления в четверг поддержал 331 депутат (при минимально необходимых для принятия 226).

"Верховная рада Украины призывает Бундестаг ФРГ к признанию голодомора 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа, предоставлению политических оценок этим событиям", - говорится в обращении. В нем сказано, что этот шаг станет важным сигналом, чтобы почтить память "миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима", а также весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для новых поколений.

С ноября 1998 года, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы, ежегодно в последнюю субботу ноября в стране отмечают день памяти жертв массового голода.

В начале 1930-х годов массовый голод в СССР охватил территорию не только Украины, но и Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Белоруссии и Казахстана. В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, установивший понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.