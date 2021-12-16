ЛНР не поддержала предложение Украины о проведение внеочередной встречи контактной группы

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) не видит смысла в проведении внеочередного заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в четверг полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

В среду украинская сторона через координатора минских переговоров от ОБСЕ предложила созвать внеочередное заседание контактной группы для рассмотрения третьего проекта заявления об обеспечении выполнения договоренностей по усилению режима прекращения огня, предложенного Киевом.

"Практической ценности "новые" украинские предложения не несут. По всем обозначенным ранее Киевом тезисам республики [Донбасса] уже неоднократно и детально обосновали свою позицию. Поэтому нет никакого смысла в проведении внеочередных заседаний Контактной группы до тех пор, пока Киев не изменит свою позицию и не начнет проявлять готовность работать над реальными проектами с адекватным и реалистичным подходом", - говорится в заявлении Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР.

Дейнего напомнил, что проект киевского документа является ответом на аналогичные предложения республик Донбасса от 2 декабря. Представитель ЛНР отметил, что контактная группа обсуждала проект заявления украинской стороны уже дважды - 8 и 9 декабря. По словам Дейнего, позиция Украины состоит в том, чтобы убрать из проекта, предложенного Донецкой и Луганской народными республиками, упоминание о конкретных мерах по контролю за перемирием и свести содержание документа к декларативным выражениям "приверженности" договоренностям и "осуждению" их нарушения.

"Если сравнивать "новый" украинский проект с его предыдущей версией, для обсуждения которой мы согласились на внеочередное заседание 9 декабря, то единственное отличие "обновленного" проекта - в примечании, описывающем действующий состав СЦКК: фраза "подписанты комплекса мер" заменена на "подписанты мер по усилению режима прекращения огня", - отметил глава МИД ЛНР. При этом, по его словам, в тексте сохраняется абсурдное предложение Киева радикально реформировать состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, сведя на нет возможность оперативного предотвращения нарушений.