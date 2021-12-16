На Украине запретили торговлю ароматизированными и крепкими сигаретами

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Верховная рада Украины приняла закон, ужесточающий требования к производству, продаже, рекламе и использованию табачных изделий и электронных сигарет. Соответствующий документ в четверг поддержали 317 депутатов при необходимых 226 голосах.

"Закон в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров. Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий", - говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает запрет на продажу сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг. На упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должен быть список всех ингредиентов с указанием содержания никотина в изделии и его дозы при однократном использовании.

Закон запрещает курение в общественных местах, к которым относит подъезды, подземные переходы, стадионы, паркинги и все открытые для населения части зданий. Кроме того, городским, сельским, поселковым советам предоставляются полномочия дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей общины.

Предусматривается законом также ряд ограничений: запрещается реклама, спонсорство и продажа лицам до 21 года электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете; вводятся медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева; увеличивается площадь, отводимая на упаковках сигарет под медицинские предупреждения с фотоизображениями последствий курения с 50% до 65%.

"Реализация законопроекта будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего среди детей и молодежи. Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные мероприятия постепенно приведут к улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в стране", - указано в пояснительной записке к документу.