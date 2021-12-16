Британия и Украина пригрозили Ирану международным судом за отказ от выплат по Boeing

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Великобритания, Канада, Украина и Швеция призвали власти Ирана вступить в переговоры о выплате компенсаций за сбитый самолет Boeing компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), пригрозив в противном случае международным разбирательством. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении стран, граждане которых находились на борту авиалайнера.

"Ввиду очевидного нежелания Исламской Республики Иран заниматься этим вопросом в конструктивном ключе в определенные сроки мы заявляем, что у Ирана есть время до 5 января 2022 года, чтобы подтвердить стремление вступить в переговоры с координационной группой. После этого срока мы будем вынуждены признать, что дальнейшие попытки договориться о выплатах со стороны Ирана будут бесполезны. Координационная группа будет вынуждена всерьез рассмотреть другие варианты разрешения этой проблемы в рамках международного права", - сказано в сообщении, распространенном МИД Великобритании.

В нем отмечается, что с момента катастрофы прошло уже почти два года, но за это время "Исламская Республика Иран не продемонстрировала интерес к соблюдению своих международных юридических обязательств". "Терпение координационной группы заканчивается. Группа солидарна с близкими жертв [катастрофы] и едина в своем намерении привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за совершенные действия и просчеты со стороны гражданских и военных лиц, которые привели к гибели 176 невинных людей", - подчеркивается в заявлении.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) МАУ потерпел катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.

В июне официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что Тегеран планирует полностью выплатить компенсации в размере $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского самолета. До этого Исмаили сообщил, что суд над подозреваемыми в причастности к инциденту с самолетом будет проведен в Иране в ближайшее время.